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Yaşam

Kayseri'de "Son Ustalar" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Kayseri'de Ahilik Haftası öncesinde "Son Ustalar" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Esma Küçükşahin  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Kayseri'de "Son Ustalar" konulu fotoğraf sergisi açıldı Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışını, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, ERÜ Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Nihal Şengün yaptı.

Sergide, fotoğraf sanatçılarının Türkiye'nin birçok ilinde çektiği demirci, keçeci, yemenici ve halıcı gibi farklı mesleklerin son temsilcilerinin yer aldığı, 35 fotoğraf yer alıyor.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılında Kayseri Ticaret Borsası ile ulusal çapta bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini, bu yarışmadan ödül alan fotoğrafları Ahilik Haftası dolayısıyla sergide bir araya getirdiklerini belirtti.

Sergiye "Son Ustalar" adını verdiklerini aktaran Aydın, "Gördüğünüz ustaların pek çoğu hayatta değil ya da sanatını icra edemiyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ustamız var." dedi.

Sergi, 15 Eylül Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

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