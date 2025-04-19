Kayseri'de özel gereksinimli Aleyna'ya itfaiyeden doğum günü sürprizi
Kayseri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden özel gereksinimli Aleyna Başol'a, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda doğum günü sürprizi yapıldı.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurumda Aleyna için sürpriz doğum günü etkinliği hazırladı.
Ekiplerce evinden alınarak kuruma getirilen ve sürpriz karşısında duygulanan Aleyna, kendisini karşılayan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'a teşekkür etti.
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Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumlara üfleyen Aleyna, 22 yaşına girdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak da Aleyna'nın Engelsiz Yaşam Merkezi'nde önemli bir yeri olduğunu belirtti.
Soyak, Aleyna'nın itfaiyeyi sevmesinin kendilerini gururlandırdığını kaydetti.
İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan da Aleyna'ya kask hediye ederek, onu gönüllü itfaiyeci ilan ettiklerini söyledi.
Aleyna'nın ailesi de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.