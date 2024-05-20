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Yaşam

Kayseri'de leylekler 26 yıldır aynı direğe yuva yapıyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine her yıl belirli dönemlerde gelen leylekler 26 yıldır aynı direğe yuva kuruyor.

Tunahan Akgün  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Kayseri'de leylekler 26 yıldır aynı direğe yuva yapıyor Fotoğraf: Tunahan Akgün / AA

Kayseri

Türkiye'nin önemli kuş göç yolu güzergahları arasındaki Sultan Sazlığı'nda yer alan ve leyleklere yıllardır yuva olan Ovaçiflik Mahallesi Camisi'nin minaresi, 1998 yılında meydana gelen Ceyhan merkezli 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Leylekler, yıllardır göç mevsiminde geldikleri mahalledeki yuvalarını doğada buldukları ağaç dalları ve otlarla caminin yanındaki elektrik direğine taşıdı.

Bölge halkının zamanla sempatisini kazanan leyleklere kimi mahalleli cami yanındaki direğe yuva yapmasından, kimisi de hacca gittiği kutsal topraklarda karşılaştığı kuşlardan dolayı "Hacı" ismini verdi.

Elektrik direğindeki yuvalarını bu yıl da boş bırakmayan "Hacı leylekler"in, bahar ve yaz dönemini geçirecekleri yuvalarında 3 yavru dünyaya geldi.

Mahalle muhtarı Fatih Sarı, AA muhabirine, 1998'de meydana gelen 6,3'lük Ceyhan depreminde mahalle camisinin minaresinin yıkıldığını söyledi.

Minaredeki yuvanın da yıkılmasına rağmen leyleklerin mahalleye gelmeye devam ettiğini ve yöre sakinlerinin sempatisini kazandığını anlatan Sarı, "Camimize cuma namazlarında, hafta içi gelip gittikçe leylekler 'lak lak' yapıyor ve insanları mutlu ediyor. Resmen mahallemizin maskotu. Ben 50 yaşındayım, daha öncesini bilmiyorum ama bu hayvanlar hep burada yaşardı. Burada yaşamamış olsalar zaten gelmezler. Orman İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri leyleklere yuva yaptırdı ama o yuvayı tercih etmediler. Cami yanındaki yuvayı leylekler kendi mahalleleri ve evleri olarak görmüşler, buradan da gitmek istemiyor. Senenin belirli bir döneminde gidiyorlar, belirli dönemde geri geliyorlar." diye konuştu.

Ovaçiftlik Mahallesi Camisi'nde 4,5 yıldır imamlık yapan Yusuf Sami Altınoluk da leylek yuvasının camiye görevli olarak geldiği günden beri bulunduğunu ve zaman zaman cemaatle sohbetlerine konu olduğunu dile getirdi.

Leylek yuvasını mahallenin sembolü gibi gördüklerini ifade eden Altınoluk, cemaatin leylekleri görünce sevindiğini belirterek, "Buraya misafir olarak gelen akraba ve arkadaşlarımızın 'Hacı' leylek yuvası dikkatlerini çekiyor, camiye geldiklerinde cemaatimiz bilgi veriyor. Leylekler göç yolundan geldikleri zaman cemaatten bazıları, 'Yine geldi, hoş geldi, sembolümüz geldi' diyorlar. Camiden çıkar çıkmaz karşımızda oluyor, cemaatimizin de hoşuna gidiyor." dedi.

Daha önce mahallede muhtarlık yapan 68 yaşındaki Nuh Köse ise leyleklerin deprem nedeniyle minaredeki yuva yıkılınca caminin yanındaki elektrik direğine taşındıklarını aktardı.

Köse, bu kuşların yıllardır mahalleye gelip gittiğini ve vatandaşlardan çekinmediğini kaydetti.

Leyleklerin mahalle sakinleri için mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Köse, "Çocuk yaşlardan itibaren leyleğin gelmesine sevinirdik. Leyleğin gelmesi baharın ve yazın gelmesidir. Buranın halkı leyleğe karşı sevgi besler. Bazı mahalleli, yiyeceği şeyleri alsın diye kenarlara koyar." ifadelerini kullandı.

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