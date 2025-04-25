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Yaşam

Kayseri'de kırsaldaki ilkokul öğrencileri, liseli ablalarıyla eğlenceli vakit geçirdi

Kayseri'de Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Muhammed Kısır  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Kayseri'de kırsaldaki ilkokul öğrencileri, liseli ablalarıyla eğlenceli vakit geçirdi Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında 3 okulun öğrencileri Akin İlkokulu'nda bir araya geldi.

Lisenin farklı bölümlerinde okuyan kız öğrenciler, saç bakımlarını yaptıkları çocukları hazırladıkları animasyon gösterileri ve yarışmalarla eğlendirdi.

Okul bahçesinde hamburger yapılan ve ebru sanatı etkinliği düzenlenen programda, ilkokul öğrencileri kendileri için hazırlanan temsili doğum günü pastasını kesti.

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Projenin koordinatör öğretmeni Fuat Aydın, sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

İlkokul öğrencilerine hediyeler de hazırladıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında çocuklarımızın hepsine ayrı ayrı hediye yaparak çanta hazırladık. Okulumuza hediyeler yaptık. Okul müdürümüze 'Neye ihtiyacınız var?' diye sorduğumda 'Hamburger yemeyen çocuklarımız var' demişti. Anlamlı bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Gerçek bir sosyal sorumluluk projesi burada can buldu. Çok mutlu olduğumuzu ifade edebilirim. 65'e yakın çocuğumuz var. Bizim öğrencilerimizle 100 kişilik bir hamburger ziyafeti çekeceğiz. Futbol, voleybol ve basketbol topları, kaleler aldık. Ayrıca kırtasiye seti de hazırladık."

İlkokul öğrencilerinden Hiranur Yılmaz da ablalarıyla oynadıklarını ve çok eğlendiğini söyledi.

Fikret Akkuş ise ebru sanatı yaptığını belirterek, "Burada güzel vakit geçiriyoruz. Mutluyuz. Hamburger de yiyeceğiz. Tekrar gelmelerini isterim." dedi.

Programa katılan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek de öğrencilerle sohbet ederek, hediyelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

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