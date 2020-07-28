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Yaşam

Kayseri'de kas hastası genç, Mehmetçik'in desteğiyle akülü araca kavuştu

Kayseri'de akülü aracı bozulan kas hastası gence, 12. Ana Jet Üs Komutanlığı 2. Mühimmat Tabur Komutanlığı personeli tarafından yenisi hediye edildi.

Esma Küçükşahin   | 28.07.2020
Kayseri'de kas hastası genç, Mehmetçik'in desteğiyle akülü araca kavuştu

Kayseri

Kayseri'de, Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede yaşayan kas hastası Mahmut Bilici'nin akülü aracı bozulunca belediyeye başvurdu.

Belediye yetkililerinin, maddi imkanı olmayan aile için 12. Ana Jet Üs Komutanlığı 2. Mühimmat Tabur Komutanlığı ile kurduğu irtibat sonucu, askeri personel tarafından toplanan parayla akülü araç alındı.

Yahyalı Belediyesinde yeni aracı teslim edilen Bilici, Mehmetçiğe teşekkür etti.

Belediye Başkanı Esat Öztürk, Komutanlıkta görev yapan subaylara ve personele teşekkür etti.

Türk askeriyle her zaman gurur duyduklarını belirten Öztürk, "Bu örnek davranışları da bizleri duygulandırdı. Bir Türk vatandaşı olmaktan kıvanç duyuyorum. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız, yanlarında olduğumuzu da hissettirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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