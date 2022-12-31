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Yaşam

Kayak merkezlerinde kar olmayınca turistler yılbaşı için Palandöken'e yöneldi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinde kar olmadığı için turistler yılbaşı tatili için Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezine yöneldi.

Yunus Hocaoğlu   | 31.12.2022
Kayak merkezlerinde kar olmayınca turistler yılbaşı için Palandöken'e yöneldi Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Aralık ayında yeterli kar yağışı almamasına rağmen geçen yıldan saklanan kar ve suni karlama sistemiyle bazı pistlerini açan Palandöken, çok sayıda kayakseveri ağırlamaya devam ediyor.

Otellerde yoğun rezervasyon hareketliliği yaşayan turizmciler, yerli ve yabancı turistlerden gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

Kayak merkezine şimdiden gelen turistler, çocuklarıyla kızak kaydı, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayakçılar Palandöken'e yöneldi

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, Palandöken'deki turizmciler olarak yılbaşı moduna girdiklerini söyledi.

Pistlerin kayak yapmaya elverişli olduğunu ifade eden Akça, şöyle konuştu:

"Şu anda pistlerimizde 70-80 santimetre sıkıştırılmış kar var. Hava gündüzleri güneşli ama akşamları sıfırın altında 7-8 derece oluyor. Bununla birlikte pistlerimize yapay karlandırma ile takviye yapıyoruz. Merkezde şu an hiçbir problem yok. Türkiye'nin birçok kayak merkezinde kar problemi var. Erzurum'un da etrafında var ama bizim pistlerimiz çok güzel. Yılbaşından sonra da kar görünmüyor ancak Palandöken şu anda kayağa elverişli halde. Diğer kayak merkezlerinde hazır karın olmaması misafirlerimizi, kayakçıların bir anlamda dikkatlerini Palandöken'e çevirdi."

Başka bir otelin genel müdürü Ali Güney ise tüm pistlerin kayak yapmak için açık olduğunu anlattı.

Batıdaki kayak merkezlerinde kar olmaması nedeniyle turistlerin Erzurum'a geldiğine işaret eden Güney, "Hava sıcaklığı düşünce suni karlama makinelerimiz hemen devreye giriyor. O yüzden Palandöken'de kar problemimiz yok. Bütün kayakseverleri Palandöken'e bekliyoruz." diye konuştu.

"Yapay kar olduğu için Palandöken'i tercih ettik"

Kayak yapmak için İstanbul'dan ailesiyle gelen Hilal Coşkun da her sene Erzurum'a kayak yapmak için geldiğini belirtti.

Kar garantisi nedeniyle Palandöken'e geldiklerini söyleyen Coşkun, "Diğer yerlere baktığımız zaman buradaki suni kar bile doğal gibi ve verimli. Burada kar yağışı olmasa bile hava yapay karı tutabilecek seviyede. O yüzden tekrar Palandöken'i tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Kayakçı Oğuzhan Coşkun da kar yağışının beklediği gibi olmadığını, buna rağmen Palandöken'in diğer kayak merkezlerine göre iyi durumda olduğunu vurgulayarak, "Diğer kayak merkezlerine göre daha güzel bir karla karşılaştık. Çok fazla beklentimizi alamasak da eğlenceli vakit geçiriyoruz. Uludağ gibi merkezlere gidenlerin kayak beklentisi olmadığından onlar da burayı tercih ediyor. O yüzden benim için beklediğimden daha dolu oldu." dedi.

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