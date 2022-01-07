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Yaşam

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Palandöken'de kaydedildi.

Özgür Alantor   | 07.01.2022
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 80, Hakkari'de 73, Haserek'te 55, Zigana'da 50, Nemrut'ta 42, Uludağ'da 40, Erciyes ve Kartepe'de 38, Mersivan 36, Kop'ta 34, Ovacık'ta 32, Keltepe'de 30, Ergan'da 29, Denizli, Hazarbaba ve Çambaşı'nda 25, Sarıkamış'ta 23, Konaklı'da 22, Davraz ve Yıldız Dağı'nda 19, Ilgaz'da 18, Yıldıztepe'de 16, Yalnızçam'da 11 ve Murat Dağı'nda 5 santimetre ölçüldü.

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