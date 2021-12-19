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Yaşam

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 65 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezinde ölçüldü.

İsmail Hakkı Demir   | 19.12.2021
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 65, Hakkari ile Kartalkaya'da 55, Uludağ'da 52, Nemrut'ta 46, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 29, Erciyes'te 28, Çambaşı'nda 26, Denizli'de 25, Salda'da 24, Kop Dağı ve Davraz'da 23, Eren'de 21, Yıldız Dağı'nda 18, Murat Dağı'nda 15, Elmadağ, Yalnızçam ve Hesarek'te 14, Akdağ ve Ergan'da 13, Ovacık'ta 10, Saklıkent'de 8, Mersivan ve Konaklı'da 7, Hazarbaba'da 5 santimetre kaydedildi.

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