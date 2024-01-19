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Yaşam

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Palandöken-2'de 138, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Erciyes'te 65, Uludağ'da 41, Kartepe'de 38, Hesarek'te 29, Mersivan'da 27, Ilgaz'da 26, Murat Dağı, Çambaşı ve Yıldız Dağı'nda 20 ile Gevaş ve Yalnızçam'da 18 santimetre ölçüldü.

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