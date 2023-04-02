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Yaşam

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 123, Kartalkaya'da 110, Nemrut'ta 99, Uludağ'da 90, Ergan'da 84, Hakkari'de 57, Davraz'da 49, Zigana'da 45, Palandöken 2'de 44, Erciyes'te 33, Yıldızdağı'nda 30, Kartepe'de 26, Denizli'de 24, Ilgaz'da 17 ve Ovacık ile Sarıkamış'ta 15 santimetre ölçüldü.

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