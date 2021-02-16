Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kastamonu
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 123, Hakkari'de 108, Uludağ'da 95, Palandöken'de 92, Kartepe'de 91, Ovacık'ta 90, Ilgaz ve Erciyes'te 80, Davraz'da 77, Murat Dağı'nda 74, Ergan'da 70, Yedi Kuyular'da 65, Haserek'te 60, Sarıkamış'ta 55, Nemrut'ta 54, Yıldıztepe'de 35, Ladik'te 34, Keltepe'de 31, Denizli ve Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 25, Elmadağ'da 23, Çambaşı'nda 17, Zigana ve Yalnızçam'da 8, Mersivan'da ise 6 santimetre ölçüldü.