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Yaşam

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Özgür Alantor   | 16.02.2021
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kastamonu

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 123, Hakkari'de 108, Uludağ'da 95, Palandöken'de 92, Kartepe'de 91, Ovacık'ta 90, Ilgaz ve Erciyes'te 80, Davraz'da 77, Murat Dağı'nda 74, Ergan'da 70, Yedi Kuyular'da 65, Haserek'te 60, Sarıkamış'ta 55, Nemrut'ta 54, Yıldıztepe'de 35, Ladik'te 34, Keltepe'de 31, Denizli ve Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 25, Elmadağ'da 23, Çambaşı'nda 17, Zigana ve Yalnızçam'da 8, Mersivan'da ise 6 santimetre ölçüldü.

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