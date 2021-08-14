Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Avsever ile İran hududundaki tedbirleri yerinde denetliyor. -VTR
logo
Yaşam

Kastamonu'daki sel felaketinde evinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet dede helikopterle kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından evlerinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet Kartal, kızı ve damadıyla helikopterle kurtarıldı.

Abdullah Tevge   | 14.08.2021
Kastamonu'daki sel felaketinde evinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet dede helikopterle kurtarıldı

Kastamonu

Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyünde, Kartal, kızı ve damadı 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde evlerinde mahsur kaldı.

Yardım talebinin ardından bulundukları yerden helikopterle alınan 97 yaşındaki Ahmet Kartal, kızı ve damadıyla Abana ilçesinin sahiline getirildi.

Kartal'ın damadı Musa Yıldırım, AA muhabirine, yaşadıkları köyde şiddetli yağışın ardından sel ve heyelanlar olduğunu söyledi.

Evlerinden ayrılamadıklarını ve yardım çağrısı üzerine helikopterle alındıklarını ifade eden Yıldırım, "Sağ olsunlar bizi helikopterle aldılar. Buraya indirdiler bizi, buradan da Kaymakamlıktan rica ettik, onlar da bizi Kastamonu'ya yönlendiriyorlar." dedi.

İstanbul'a gideceklerini söyleyen Yıldırım, "Büyük bir afet yaşadık. Herkese geçmiş olsun. Bu yaşıma kadar böyle felaket görmedim, yaşamadım. Tekrar herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Uzmanlardan 'keşke' dememek için aşı olun çağrısı
Kovid-19 aşısı Alman ekonomisine yaradı
Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından 'Aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

Bozkurt'taki sel felaketinden etkilenen anne çadır kentte çocuklarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor

Bozkurt'taki sel felaketinden etkilenen anne çadır kentte çocuklarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor

Türk Kızılay, sel bölgesinde 66 binin üzerinde kişiye insani yardım ulaştırdı

TBMM Başkanı Şentop: Tüm dünyanın bir araya gelerek insanlığın geleceğini düşünerek kararlar alması lazım

Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor

Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor
Bozkurt'taki sokak hayvanları selde kaybolan 'dostları'nın dönmesini bekliyor

Bozkurt'taki sokak hayvanları selde kaybolan 'dostları'nın dönmesini bekliyor