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Yaşam

Kastamonu'da vatandaşın, evinin yakınına gelen tilkiyi beslemesi kamerada

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir vatandaşın tilkiyi beslediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Özgür Alantor  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Kastamonu'da vatandaşın, evinin yakınına gelen tilkiyi beslemesi kamerada

Kastamonu

İlçeye bağlı Topuk köyünde, Adil Bostancı, köye inen tilkiyi beslemeye başladı.

Bostancı, "Kamil" diye seslendiği tilkiyi beslediği anları cep telefonuyla kaydetti.

Evlerinin yakınına sık sık tilkilerin geldiğini gördüğünü anlatan Bostancı, "Bölgeye tilkilerin geldiğini görünce beslemeye başladım. Tilki, korkmadan, verdiğim yemekleri yiyordu. Ben de o yemek yerken onla sohbet ediyordum. O anda aklıma Kamil demek geldi ve Kamil diyerek sohbet ettim." dedi.

Bölgede yaban hayatının oldukça renkli olduğunu ifade eden Bostancı, "Yaban hayvanlarını korumamız ve bakmamız gerekiyor. Ben de elimden geleni yaptım." diye konuştu.

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