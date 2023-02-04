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Yaşam

Kartalkaya'da tatilciler kayak ve snowboard yaparak eğlendi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Mehmet Emin Gürbüz   | 04.02.2023
Kartalkaya'da tatilciler kayak ve snowboard yaparak eğlendi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Hafta sonunu Kartalkaya'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi aşan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Kayak merkezindeki 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, beklenen kar yağışının geldiğini, kayak merkezindeki tüm pistlerin açık olduğunu ifade etti.

Avcı, pistlerde yer yer 1,5 metrenin üzerinde kar olduğunu belirterek, "Yarıyıl tatili güzel geçti. Şubat ayı için iyi rezervasyonlar alıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek. Otellerimiz ve bölgenin doluluk oranı iyi. Kayakseverleri kayağa bekliyoruz." diye konuştu.

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