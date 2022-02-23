Kartalkaya'da kayak yaparken kaybolan tatilcileri JAK timi kurtardı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından bulundu.
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Tatil için geldikleri merkezde, kayak yaparken pistten çıkıp ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine Kartalkaya'da görev yapan JAK timi tarafından çalışma başlatılarak tatilcilerin yeri tespit edildi.
Pistlerden yaklaşık 6 kilometre uzakta bulunan 2 kişi, ekipler tarafından donma ve yabani hayvan saldırısı tehlikesine karşı Ardalan Yaylası'na yönlendirilerek buradaki barakaya sığınmaları istendi.
UTV aracıyla yola çıkan JAK timi, kar kalınlığının yer yer 2 metre olduğu bölgede yola devrilen ağacı motorlu testereyle keserek kaldırdı.
Kaybolan Süleyman K. ile Funda H. ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak, konakladıkları otele bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.