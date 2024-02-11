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Yaşam

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, tatilcilerin akınına uğradı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkez, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Merkezde yüzde 95 dolulukla hizmet veren, 2 bin yatak kapasiteli 5 oteldeki misafirler ile günübirlik gelenlerin yoğunluğundan pistler doldu, otoparkta yer kalmadığı için tesise giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kayakseverler, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı merkezde, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapıyor.

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