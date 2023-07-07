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Yaşam

Kars'ta millet bahçesinde sincap ve kızıl şahinler görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincap ve kızıl şahinler millet bahçesinde objektiflere yansıdı.

Hüseyin Demirci  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Kars'ta millet bahçesinde sincap ve kızıl şahinler görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesi, sıcak havalarla canlandı. Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, sincaplar ve kızıl şahinler görülmeye başladı.

Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplar ile avlarını izleyen kızıl şahinler objektife yansıdı.

Piknik yapmak ve dinlenmek için bahçeye gelen vatandaşlar da hayvanları ilgiyle izledi.

Bahçede oyun oynayan çocuklardan Yusuf Temel, doğayla iç içe olduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızla millet bahçesinde geziyoruz. Sincaplar bahçeye renk katıyor." dedi.

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