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Yaşam

Kars'ta mahalleye inen bozayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bir bozayı ve 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Kars'ta mahalleye inen bozayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıçam Ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir bozayı 2 yavrusuyla çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Daha sonra gece saatlerinde cadde ve sokaklarda gezinen bozayılar, çöp konteynerlerini devirerek içindeki çöplerle beslenmeye çalıştı.

Karınları doyduktan sonra bir süre de Millet Bahçesi'nde dolaşan bozayı ve yavruları, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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