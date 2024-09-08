Kars'ta mahalleye inen bozayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bir bozayı ve 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.
Kars
Sarıçam Ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir bozayı 2 yavrusuyla çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Daha sonra gece saatlerinde cadde ve sokaklarda gezinen bozayılar, çöp konteynerlerini devirerek içindeki çöplerle beslenmeye çalıştı.
Karınları doyduktan sonra bir süre de Millet Bahçesi'nde dolaşan bozayı ve yavruları, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.