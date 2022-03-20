Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,917.90
BTC/USDT
41,739.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde halka hitap ediyor
logo
Yaşam

Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti

Kars'ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Cüneyt Çelik   | 20.03.2022
Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti

Kars

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar ve tipi, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kars-Iğdır, Kars-Ani Ören Yeri, Kars-Göle ile 240 köy yolunda ekipler, hasta vatandaşlara ulaşabilmek için zor şartlarda çalışma sürdürüyor.

Bölgede etkili olan yoğun tipiden dolayı Susuz'da 4, Digor'da 5, merkez köylerde ise 6 diyaliz hastası mahsur kaldı.

UMKE görevlileri, bir paletli ambulans ve 3 araçla hastalara ulaşmaya çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu evlerinden alınan 15 diyaliz hastası Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

KKTC'de son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı yaşanıyor

Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti

Ağrı'da sağlık ekipleri yolu kapanan mezradaki hasta için seferber oldu

Ağrı'da sağlık ekipleri yolu kapanan mezradaki hasta için seferber oldu
Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu

Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı

Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı