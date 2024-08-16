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Yaşam

Kars'ta kazlar yaz sıcaklarında serin suyla buluşturuluyor

Kars'ta yetiştiriciliği yaygın yapılan kazlar, yaz sıcaklarında serinlemeleri için dere ve göletlere götürülüyor.

Hüseyin Demirci  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Kars'ta kazlar yaz sıcaklarında serin suyla buluşturuluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip kentte, baharda yumurtadan çıkan kazlar büyümeye başladı.

Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kazlar, yaz sıcaklarında yetiştiriciler tarafından serin suyla buluşturuluyor.

Kazların, havaların sıcak seyrettiği bugünlerde yapay göletler ve derelerde serinlemeleri sağlanıyor.

Ekim ayının sonuna doğru et ve yağ tutması amacıyla yaklaşık 1,5 ay boyunca arpa yedirilen kazların, daha sonra kesimi yapılıp sofralara ulaştırılıyor.

Selim ilçesinin Köprübaşı Mahallesi'nde kaz yetiştiriciliği yapan Menderes Yılmaz, AA muhabirine, kazların serinlemesi için mahalle arasında gölet yaptıklarını belirterek "Hava sıcak ve kazlar serinlensin diye gölet yaptık. Burada serinlemelerini sağlıyoruz. Dere var, biraz uzakta olduğu için kazlar burada serinliyor." dedi.

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