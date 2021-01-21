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Yaşam

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava yüzünden aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava yüzünden aç kalan kurt, ilçe merkezinde yiyecek aradı.

Hüseyin Demirci   | 21.01.2021
Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava yüzünden aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Kars

Sarıçam ormanları ile ayı, kurt, vaşak, tilki gibi birçok hayvana barınma imkanı sunan 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış'ta yaşayan yabani hayvanlar, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle beslenmekte güçlük çekiyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede olumsuz hava koşulları sebebiyle aç kalan bir kurt, ilçe merkezine indi.

İlçedeki Yeni Mahalle'de caddelerde bir süre gezip Sarıkamış Devlet Hastanesi bahçesine girerek yiyecek arayan kurt, daha sonra Cıbıltepe Kayak Merkezi yönüne gidip bölgeden uzaklaştı.

Kurdun ilçedeki karlı zeminde gezerek yiyecek bulma çabası cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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