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Yaşam

Kars'ta çobanlar bayramda meralarda hayvan otlatıyor

Karların erimesiyle büyük ve küçükbaş hayvanların meralarla buluştuğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çobanlar, Ramazan Bayramı'nda da hayvan otlatmaya devam etti.

Hüseyin Demirci  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Kars'ta çobanlar bayramda meralarda hayvan otlatıyor

Kars

Yüksek kesimlerde kar, meralarda ise bahar havasının yaşandığı ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan çobanlar, bayramda da hayvanlarını otlattı.

Besici Kıyas Budak, AA muhabirine, meralarda karlar eridikten sonra hayvanları otlatmaya başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 aydır hayvanların ahırlarda olduğunu belirten Budak, "Bayramı çayırlarda geçiriyoruz, mecbur malımız, idaremiz budur. Herkes evinde biz de çayırlarda hayvanlarla beraber bayramı geçiriyoruz." dedi.

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