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Yaşam

Kars'ta besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı

Sarıkamış'ta meralarda besicilik yapan sürü sahipleri, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla zor anlar yaşadı.

Hüseyin Demirci  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Kars'ta besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı

Kars

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor.

Kar, Sarıçam ormanları ve Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaz örtüyle kapladı.

Kars-Sarıkamış kara yolunda kar nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Aniden etkili olan kar yağışıyla, Hamamlı köyü ve Ağbaba Dağı beyaza bürünürken, Hançerli düzü merasında hayvan otlatan besiciler de yağışa hazırlıksız yakalandı.

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