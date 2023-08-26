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Yaşam

Kars'ta 2 bin 500 rakımda doğal böğürtlen bereketi yaşanıyor

Türkiye'nin yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğal yetişen böğürtlenler, yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı.

Hüseyin Demirci  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Kars'ta 2 bin 500 rakımda doğal böğürtlen bereketi yaşanıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Özellikle mayıs ve haziran aylarında yoğun yağış alan ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu, Sulu Dere ve Cıbıltepe bölgesinde sarıçam ağaçları içinde 2 bin 500 rakımdaki bölgelerde böğürtlen verimliliği yaşanıyor.

C vitamini bakımından zengin olduğu bilinen ve yöre halkı tarafından toplanan böğürtlenler, özellikle kışın kullanılmak üzere reçel yapılarak da kavanozlarda muhafaza ediliyor.

Vatandaşlardan Gülümser Demirci, AA muhabirine, bu sene aşırı yetişen böğürtlene bölgede yaşayanların yoğun ilgisinin bulunduğunu söyledi.

Doğal yetişen böğürtlenin reçelinin lezzetli olduğunu belirten Demirci, "Bu sene çok yağmur yağdığı için böğürtlenlerimiz çok güzel oldu. Kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz. Topladığımız böğürtlenlerden reçel yapacağız." dedi.

Böğürtlen toplayanİsmail Kayhanoğlu da ormanlık alan içinde her tarafta böğürtlen görüldüğünü aktararak, "Sulu Dere bölgesindeyiz, bizim burada halk arasında dağ çileği dediğimiz böğürtlen topluyoruz. Topladığımız böğürtlenleri evde temizledikten sonra reçelini yapıp kışında tüketeceğiz." diye konuştu.

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