Dolar
18.65
Euro
19.78
Altın
1,795.34
ETH/USDT
1,183.90
BTC/USDT
16,729.00
BIST 100
5,374.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'ne katılıyor
logo
Yaşam

Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi

Karslı çoban, merada doğan kuzuyu 5 kilometre boyunca sırtında ve kucağında taşıdı.

Hüseyin Demirci   | 19.12.2022
Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Sarıkamış ilçesindeki besiciler, dondurucu soğuklara rağmen hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ediyor.

Yağbasan köyü yakınlarında küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Orhan Aydın, merada koyunları otlattığı sırada "Fındık" adını verdiği bir kuzu dünyaya geldi.

Kuzuyu bir çuvala koyup sırtına bağlayan Aydın, zaman zaman kucağında da taşıdığı Fındık'ı 5 kilometre yol kat edip köye ulaştırdı.

Çoban Aydın, AA muhabirine, yaşadıkları bölgede henüz kar yağışının etkili olmadığını söyledi.

Hayvanları meralara çıkarmaya devam ettiklerini belirten Aydın, "Yem sıkıntısından dolayı hayvanları yeniden dışarı bırakmak zorunda kaldık. Bu sene havalar iyi gidiyor. Birkaç gün dahi hayvanlar otlasa bizim için bu iyi. Bugün de bir koyunumuz doğum yaptı ve kuzuyu 5 kilometre sırtımda, kucağımda taşıdım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin İstanbul-Buenos Aires uçağında Dünya Kupası finali heyecanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye sıfır atık önlemlerini savunmada lider
Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor
Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
ABD'li sanatçı Della Miles'ten göçmenler konusunda dünyaya çağrı

Benzer haberler

Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi

Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi

Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Snowboard tutkunları kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de kayak yaptı

Snowboard tutkunları kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de kayak yaptı
Erzincanlı çoban, sürüsünün peşinde yarım asır geçirdi

Erzincanlı çoban, sürüsünün peşinde yarım asır geçirdi

Kars'ta 20 hektarlık alanda oluşturulan "bal ormanı" arıcıların yüzünü güldürecek

Kars'ta 20 hektarlık alanda oluşturulan "bal ormanı" arıcıların yüzünü güldürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet