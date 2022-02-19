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Yaşam

Kars'ın zirvesindeki Aygır Gölü tamamen buzla kaplandı

Kar yağışıyla beyaza bürünen 2 bin 300 rakımlı göl, gün doğumu ve batımı manzarasıyla fotoğraf tutkunlarına adeta doğal stüdyo oluyor.

İsmail Kaplan   | 19.02.2022
Kars'ın zirvesindeki Aygır Gölü tamamen buzla kaplandı

Kars

Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan doğal sit alanına sahip Aygır Gölü, tamamen dondu.

Kent genelinde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplanan göl, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Buzla kaplı bulunan ve kar yağışıyla beyaza bürünen 2 bin 300 rakımlı göl, gün doğumu ve batımı manzarasıyla fotoğraf tutkunlarına adeta doğal bir stüdyo oluyor.

Bölgeye gelen misafirler, gölün buzla kaplı yüzeyinde yürüyüş yapıp manzara fotoğrafları çekiyor.

Ziyaretçilerden Selim Özgün, AA muhabirine, hem konum itibarıyla hem de doğasıyla gölü çok beğendiğini söyledi.

Gölün tamamının buzla kaplandığını ifade eden Özgün, "Bir göl her mevsim anca bu kadar güzel olabilir. Yazın da buraya gelmiştim, harika manzarası var. Şimdi de etraf karla kaplı ve tamamı donmuş, enfes bir manzara var. Ben de burada bu güzelliği telefonumla kayıt altına aldım, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.

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