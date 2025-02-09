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Yaşam

Kars Sarıkamış'ta yoğun yağışla biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken karlar kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

Hüseyin Demirci  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Kars Sarıkamış'ta yoğun yağışla biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

İlçe merkezinde aralıklarla yağan kar, araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu.

Sarıkamış Belediyesince 4 kamyon, 1 greyder, 2 kepçe ve 25 personelle yapılan çalışmayla, cadde ve sokaklardan temizlenen kar birikintileri, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, ilçe merkezinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kar temizliği çalışması başlattıklarını söyledi.

Son günlerde kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirten Kılıç, "Ekip arkadaşlarımızla karla mücadelemizi aralıksız devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için cadde, sokak ve kaldırımlarımızı temizliyoruz. Makine parkımızda bulunan greyder, kepçe ve iş makinelerimiz, kamyonlarımızla cadde ve sokaklarda topladığımız karları şehir dışına döküyoruz." dedi.

Karın kendileri için hiçbir zaman çile olmadığına işaret eden Kılıç, "Kar geçim kaynağıdır. Sarıkamış, kış turizminin gözde yerlerinden biridir. Herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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