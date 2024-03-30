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Yaşam

Karlar erimeye başlayınca Kars'ta doğa kuşlarla canlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların kısmen erimeye başlamasıyla doğa da çeşitli kuş türleriyle canlandı.

Hüseyin Demirci  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Karlar erimeye başlayınca Kars'ta doğa kuşlarla canlandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış'ın bazı bölgelerinde, uzun geçen kışın ardından gelen ilkbaharla doğa ve yaban hayatı canlandı.

Son günlerde havaların ısınıp ilkbaharın etkisini göstermesiyle sarıçam ormanlarında birçok yaban hayvanı görülmeye başlandı.

Özellikle hayvanların barındığı 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi ve Acısu mevkisinde kara akbaba, kerkenez, angut ve kızıl şahin gibi yabani kuşların avlandığı ve beslendiği anlar görüntülendi.

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