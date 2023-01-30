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Yaşam

Karla kaplı Emirhan Kayalıkları doğa tutkunlarını ağırladı

Sivas'ta 15 dağcı, 25-30 milyon yıl önce yatay olarak çökelmiş yapının tektonik hareketlerle dikleşmesi sonucu oluşmuş Emirhan Kayalıkları'na tırmandı.

Göksel Cüneyt İğde   | 30.01.2023
Karla kaplı Emirhan Kayalıkları doğa tutkunlarını ağırladı Fotoğraf: Zeki Söylemez/AA

Sivas

Sivas'ta bir grup dağcı, merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan ve Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından bin 780 rakımlı Emirhan Kayalıkları'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü'nün (SADAK) organizasyonuyla düzenlenen yürüyüşe katılan 15 dağcı, yaklaşık 3 saat boyunca karla kaplı kayalıklar arasında yürüyerek zirveye ulaştı.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, AA muhabirine, Emirhan Kayalıkları'nın şehrin yoğun koşturmacasından uzaklaşmak, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere alternatif sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kayalıkları ziyaret eden dağcılarımız, sarp kayalıklar arasında yürüyerek zirvede muhteşem kış manzarasıyla karşılaştı. Etkinlik boyunca toplam 14 kilometre yürümüş olduk. Burası, küçük şelaleleri, kaya içerisine oyularak yapılmış gözlem kulesi, kayalıklar üzerine yapılan çeşitli manastır kalıntıları ve doğal oluşumuyla gerçekten gezip görülmesi gereken muhteşem bir yer."

Sarp kayalıklardaki oyuklarda arıların oluşturduğu doğal kovanlardan sızan bal görüntüsünden dolayı 25-30 milyon yıl önce oluşan Emirhan Kayalıkları, "Ballı Kayalar" diye de adlandırılıyor.

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