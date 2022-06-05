Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,790.80
BTC/USDT
29,745.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kardeşlerinin sevgi gösterisi sosyal medyada ilgi gören Elif yakında taburcu edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat olduğu hastanenin bahçesinde kardeşlerinin sevgi gösterisiyle gündeme gelen Elif'in yakında taburcu edileceğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 05.06.2022
Kardeşlerinin sevgi gösterisi sosyal medyada ilgi gören Elif yakında taburcu edilecek

Ankara

Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olan kardeşleri Elif'i, hastane penceresinden görmek için bekleyen minik çocukların videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çocukların, pencereye çıkan kardeşlerine, "seni çok seviyorum" diye seslenmeleri ve mutlulukları izleyenlerin içini ısıttı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından, "Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak." bilgisini paylaşarak çocukların videosuna yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
'81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü' Kızılcahamam'dan başladı

Benzer haberler

Kardeşlerinin sevgi gösterisi sosyal medyada ilgi gören Elif yakında taburcu edilecek

Kardeşlerinin sevgi gösterisi sosyal medyada ilgi gören Elif yakında taburcu edilecek

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yok

Kovid-19 tablosu bugünden itibaren haftalık yayınlanacak

Sağlık Bakanı Koca'dan sigarayı bırakmak isteyenlere çağrı

Sağlık Bakanı Koca'dan sigarayı bırakmak isteyenlere çağrı
Türkiye'de yaklaşık 2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı

Türkiye'de yaklaşık 2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maymun çiçeği hastalığının pandemi sebebi olacağına inanmıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maymun çiçeği hastalığının pandemi sebebi olacağına inanmıyorum