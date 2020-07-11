Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Karaman'da 'Ayasofya' için şükür duası

Karaman Sivil Toplum Platformu, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla öğle namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Murat Özünal   | 11.07.2020
Karaman'da 'Ayasofya' için şükür duası Fotoğraf: Kemal Önder Demirkollu/AA

Karaman

Karaman Sivil Toplum Platformu, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla öğle namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Aktekke Camisi'nde bir araya gelen platform üyeleri, öğle namazının ardından Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuyarak şükür duası etti.

Platform Başkanı Yunus Özdemir, yaptığı konuşmada, Ayasofya Camisi'nin zincirlerinin kırılarak ibadete açıldığını söyledi.

Ayasofya'da artık saf tutarak namaz kılacaklarını aktaran Özdemir, "Rabb'imize ne kadar şükretsek azdır. Yıllardır İslam aleminin, Müslümanların, bütün milletin özlemi olan, Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasına dünya gözüyle şahit olduk. Nasıl ki bayrağımız, ezanımız sembol ise Ayasofya Camisi'nin de bu toprakların Müslüman yurdunun olmasının mührüdür. Allah'a hamd olsun buna tanık olduk. Bunun için şükrediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okinawa'daki ABD üslerinde Kovid-19 salgını
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 851 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda
'Yanı başımdaki aynı aileden 3 kişi birer gün arayla vefat etti'

Benzer haberler

'Ayasofya davası'nı kazanınca sevinçten ağladı

'Ayasofya davası'nı kazanınca sevinçten ağladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması olumlu bir karardır

Karaman'da 'Ayasofya' için şükür duası

Karaman'da 'Ayasofya' için şükür duası
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması
UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekinci: Yüce Allah, fethin sembolü olan bu mabede sahip çıkma azmimizi daim eylesin

UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekinci: Yüce Allah, fethin sembolü olan bu mabede sahip çıkma azmimizi daim eylesin