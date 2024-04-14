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Yaşam

Karagöl Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşandı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri ağırladı.

Hüseyin Yiğiner  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Karagöl Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşandı Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta, doğal orman dokusu ve saha içerisinde bulunan volkanik oluşumlu göl ile dikkati çeken tabiat parkı, ziyaretçilerine piknik, doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı gibi aktivite imkanı sunuyor.

Her mevsim ilgi gören tabiat parkında, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Ziyaretçilerden Kurban Onbaşı, AA muhabirine, tabiat parkının bu kadar kalabalık olmasını beklemediklerini ifade ederek, "Karagöl, dinlenme, şehirden uzaklaşma, kafa dinleme yeri. Olan nimetten yararlanmak için geldik." dedi.

Cemal Demir, Karagöl'e ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Güzel bir yer. Hafta sonu ailemizle güzel bir günün tadını çıkarmaya geldik. Karagöl tabii ki doğa cenneti bir yer. On üzerinden puanlamak gerekirse buraya 10 puan verebilirim. Çok hoşuma gitti, şehir merkezinde yaşamakla doğa içerisinde olmak çok farklı."

Karagöl'ün kendileri için bulunmaz nimet olduğunu vurgulayan Oğuz Bostan da "Buranın kıymetini bilmek lazım. Kafa dinlemeye geliyoruz. Burayı tavsiye etmemize gerek yok, 7/24 dolu." ifadesini kullandı.

Bursa'dan gelen Köksal Turan, Karagöl Tabiat Parkı'nın muhteşem bir yer olduğunu dile getirdi.

Büşra Gökçe Şahan ise Ankaralı olmasına rağmen ilk kez geldiği Karagöl'ün görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

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