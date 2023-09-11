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Yaşam

Karadenizli balıkçı, ağlara takılan atıkları geri dönüşüme kazandırıyor

Samsun'da yaşayan ve uzun süredir balıkçılık yapan Adem Malkoç (53), denizden balık ağlarıyla çıkan çöpleri 7 yıldır teknesinde biriktirerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Karadenizli balıkçı, ağlara takılan atıkları geri dönüşüme kazandırıyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Babası ve kardeşleriyle yaklaşık 30 yıldır Karadeniz'de balıkçılık yapan Malkoç, denizde artan evsel atıkların balıkların üreme yataklarını kapatması nedeniyle ağlarına takılan çöpleri toplamaya başladı.

Teknesinde topladığı atıkları kıyıdaki çöp kutularına atan Malkoç, bazı malzemeleri de hurdacılara veriyor.

Adem Malkoç, AA muhabirine, yıllardır ekmeklerini kazandıklarını denizleri ve içindeki canlı türlerini korumak istediklerini söyledi.

Balıkların üreme sahalarının üzerini kapladığını gördüğü günden beri atıkları toplamaya çalıştığını anlatan Malkoç, "Ağlarla gelen çöpleri balıkların içinden topluyoruz, daha sonra teknenin kenarındaki kovalara dolduruyoruz. Oradan da geri dönüşüme gidiyor. Ben yaklaşık 7 yıldan beri teknemde çöp topluyorum." dedi.

"Çöpler, çuvallar balığa engel oluyor"

Çöp ve çuvalların deniz tabanını örttüğü alanlar olduğunu belirten Malkoç, şöyle devam etti:

"Örneğin Barbunya balığı denizin tabanını karıştıran bir balık. Mineralleri oradan topluyor. Bu çöpler beni rahatsız etti. Çöpler, çuvallar balığa engel oluyor. Denizden lastik, çuval, çöp poşetleri, pet şişeler, naylon ve demir parçaları çıkıyor. Deniz bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Yaklaşık 7 yıldır bayağı bir çöp topladım."

"Örnek olursam kimse denize çöp atmaz"

Denize atılan her şeyin balıkçılar tarafından mutlaka bir gün bulunduğunu ifade eden Malkoç, "Ben toplarsam yarın örnek olur başkası da toplar ve doğa kendini düzene sokar. Vicdanen denizdeki çöp beni rahatsız ediyor. Ben çalıştığım yerin temiz olmasını istiyorum. İmkan meselesi, kendi teknemde bu kadar yapabiliyorum." diye konuştu.

Malkoç, bilinçli bir balıkçı olarak kanunlara uygun çalıştıklarını ve denizleri koruduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Balıkçılar denizin geleceğini koruyor, kanunlara uygun çalışıyorlar. Mesela ağlara takılan küçük balıkları atıyorlar. Ben şahsen çöpleri atmıyorum, toplayıp götürüyorum. Benim gibi yapmayanlar vardır illaki içimizde. Her teknede çöp kovası var. Balıkçılar olarak denize bir şey atmıyoruz. Deniz hepimizin malı ve balıkların da yuvası. Mesela Tekir balığı dipte plankton arar. Çuval denizin tabanını örterse beslenemez. Denizin dibi çok temiz ama insanoğlu denizi kirletiyor. Denize umarsızca çöp atılmaması lazım."

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