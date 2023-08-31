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Yaşam

Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 14 gündür sürüyor

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışmasına katılanlar, 300 saati geride bıraktı.

Lejla Biogradlija  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 14 gündür sürüyor Fotoğraf: Rusmin Radic/AA

Podgorica

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada kalan 8 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için yatmaya devam ediyor.

2021'de de yarışmaya katılan Dubravka Aleksic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kalanlardan yorgun olanımız yok. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Kimse merak etmesin, hepimiz iyiyiz, sağlıklıyız." dedi.

Aleksic, bu yıl da kazanmayı hedeflediğini ve sonuna kadar gideceğini söyledi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada bugün 14'üncü güne giren yarışmacılar 300 saati geride bıraktı.

Bu arada, yarışma kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

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