Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da "Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı"nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Karaciğer nakliyle hayata tutunan saat tamircisinden bağış çağrısı

Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Mahmut Sarı, sağlığına kavuşmasının ardından tüm organlarını bağışladı.

Hakan Can Şahin   | 28.11.2021
Karaciğer nakliyle hayata tutunan saat tamircisinden bağış çağrısı Fotoğraf: Hakan Can Şahin / AA

Kayseri

Kayseri'de karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan 55 yaşındaki saat tamircisi Mahmut Sarı, organ bağışı çağrısı yaptı.

Pınarbaşı ilçesi Sıradan köyünde ikamet ederken ev ekonomisine katkıda bulunmak için 15 yaşında Kayseri'ye gelen ve ağabeyinin yanında saat tamircisi olarak çalışmaya başlayan Sarı, zaman içerisinde özellikle antika saatlere ilgi duydu.

Yıllarca severek yaptığı işini 2019'un mayıs ayında mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu Kayseri Şehir Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği teşhisi konulmasıyla bırakmak zorunda kalan Sarı, yaklaşık 10 gün tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Enstitüsüne sevk edildi.

Sarı'nın buradaki tedavisi de yaklaşık 2 ay sürdü ve nakil yapılabilmesi için uygun donör arandı.

Konya'da kalp krizinden vefat eden bir kişiden alınan karaciğer, yaklaşık 8 saat süren ameliyat ile Mahmut Sarı'ya nakledildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Sarı'nın organ naklinden sonra sağlığına kavuşması 1 yıl kadar sürdü. Sarı, daha sonra 40 yıldır severek yaptığı mesleğinin başına döndü.

"Organ bağışı kadar güzel bir şey yok"

Mahmut Sarı, AA muhabirine, tedavi sürecinde yaşamanın ve sevdikleriyle beraber olmanın önemini ve kıymetini daha iyi anladığını bildirdi.

Konya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşın karaciğerinin ailesi tarafından bağışlanmasıyla kendine nakledildiğini anlatan Sarı, "Şu anda kendimi fazladan yaşıyormuş gibi hissediyorum. Kurban olayım Allah'a. Allah öldürmedi, yardım etti. Rabbim herkese yardım etsin. Organ bağışında bulunan insanlardan Allah razı olsun. Bir hayat kurtarmak çok güzel bir şey. Ben bunu yaşadım, halen de yaşıyorum, çok mutluyum. Organ bağışında bulunanlara her gün dua ediyorum. Çok şükür sağlığım ve sıhhatim şu anda iyi. Kendimi iyi hissettiğim için de saatçilik mesleğine yeniden döndüm. Çok mutluyum." diye konuştu.

Sarı, organ bağışının önemine de değinerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara, eşe ve dosta sesleniyorum. Ben şahit oldum. Organ yetmezliğinden ve organ bulunamadığından dolayı yanımda vefat edenler oldu. Gerçekten organ bağışı kadar güzel bir şey yok. Lütfen organ bağışında bulunun çünkü gerçekten organ bekleyen çok hasta var."

Sağlığına kavuşmasıyla beraber tüm organlarını bağışladığını belirten Sarı, her vatandaştan aynı duyarlılığı göstermesini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak
Angola Omicron varyantı nedeniyle sınırlarını 7 ülkeye kapatma kararı aldı
İtalya'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
Fransa'da son 24 saatte 37 bin 218 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Karaciğer nakliyle hayata tutunan saat tamircisinden bağış çağrısı

Karaciğer nakliyle hayata tutunan saat tamircisinden bağış çağrısı

Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi

Usta ellerdeyken tarihe karışan aletler koleksiyon oldu

Avrupa'nın çatı kaplaması Sultan Sazlığı'ndan

Avrupa'nın çatı kaplaması Sultan Sazlığı'ndan