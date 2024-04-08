Karabük'te su samurları görüntülendi
Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük
Araç Çayı'nın Kayabaşı Köprüsü bölümünde 4 su samuru gören vatandaşlar, bunların yüzerek ilerlemelerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde samurların birbirleriyle oynamaları, yüzerek ilerlemeleri ve gözden kaybolmaları yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.