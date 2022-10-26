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Yaşam

Karabük ormanlarında sonbahar güzelliği

Topraklarının yüzde 70'ini oluşturan ormanlarında dünyada pek az yerde görülebilecek kadar çok sayıda ağaç ve bitki türünü barındıran Karabük, sonbahar renkleriyle mevsim geçişini müjdeliyor.

Ahmet Özler   | 26.10.2022
Karabük ormanlarında sonbahar güzelliği Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Karabük

Yüzlerce yıllık süreçte oluşan Türk kent kültürünün bugüne ulaşan en önemli yapı taşlarından Safranbolu, doğal güzellikleri ve ormanlarıyla da ziyaretçi çekiyor.

Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleri ile kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı, sonbaharın tonları olan yeşil, sarı ve kahverenginin harmanlandığı Sarıçiçek ormanları, doğaseverleri cezbediyor.

Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki "ağaç tünel" deklanşör sesleriyle yankılanırken, fotoğraf tutkunları da en iyi kadraj ve enstantane için çabalıyor.

Ziyaretçiler, masalsı atmosferiyle kıvrımların birbirini kovaladığı yolda çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabve'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.

"Doğal güzellikler, ilçemizin yüzlerce yıllık kültürel birikimiyle bir araya geliyor"

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, ilçenin yılın 12 ayı ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

İlçenin 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklendiğini hatırlatan Yazıcı, tarihin yanında doğal güzelliklere de sahip olduklarını, özellikle ağaçların tünel oluşturduğu yolların ilgi gördüğünü kaydetti.

Yazıcı, yolun "Aşıklar Yolu" olarak da adlandırıldığını dile getirerek, "Doğal güzellikler, bu kadim şehrimizin, ilçemizin yüzlerce yıllık kültürel birikimiyle bir araya geliyor. Vatandaşlarımızı sonbaharın güzelliklerini yaşamak adına bu güzel, kadim coğrafyaya davet ediyoruz. Bu güzellikleri doyasıya yaşamalarını diliyoruz." diye konuştu.

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