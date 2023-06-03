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Yaşam

Kar ve yağmur sularıyla coşan Tortum Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan yağmur nedeniyle coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Yunus Hocaoğlu, Hasan Kotan  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Kar ve yağmur sularıyla coşan Tortum Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Hasan Kotan / AA

Erzurum

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki şelalenin çehresi, Valilik koordinesinde Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle değişti.

Şelale çevresinde yapılan yeni yürüyüş yolları, engelli rampaları, restoran, mesire alanı, bungalov evler gibi alanlar, her mevsim ayrı güzelliğinin yanında serinleten suyuyla yerli ve yabancı misafirlerin tercihleri arasında gösteriliyor.

Dünyanın en yüksek 3'üncü, Türkiye'nin ise en yükseği Tortum Şelalesi, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla misafirlerini ağırlıyor.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine, karların erimeye başlaması ve ilkbahardaki yağmur sularının etkili olmasıyla şelalede muazzam bir güzelliğin ortaya çıktığını söyledi.

Şelalede yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Aktoprak, "Buraya gelenler, bungalov evlerde konaklayabilecek, yeni yapılan yürüyüş yolları, engelli rampalarında rahatça dolaşıp restoranlarda gastronomimizin yöresel yemeklerimizi tadabilecekler. Mesire alanlarında piknik yapabilecek, spor sahalarında aktivitelerini yapabilecekler." dedi.

Aktoprak, şelalenin yağmur sularıyla coşkun aktığını anlatarak, "Ziyaretçiler ilkbaharın coşkun dönemine şahitlik edecekler. Tortum'u, Uzundere'yi ve Tortum Şelalesi'ni görmek isteyenler yaklaşık iki ay boyunca coşkun akan şelalesini görmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 3'üncü büyük şelalesini görmek isteyenleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.

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