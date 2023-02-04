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Yaşam

Kar kalınlığı 48 santimetreye ulaşan Cıbıltepe kayakseverlerin akınına uğradı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı.

Hüseyin Demirci   | 04.02.2023
Kar kalınlığı 48 santimetreye ulaşan Cıbıltepe kayakseverlerin akınına uğradı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Otellerin rezervasyonları, kar yağışıyla beraber yüzde 80'lere çıktı. Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, sarıçam ormanları arasında kristal karla kaplı uzun kayak pistlerinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine, sezon geç başlamasına rağmen kar yağışının ardından yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bütün pistlerin açık olduğunu belirten Saraçoğlu, "Şu anda otellerimizde yüzde 70-80 oranında doluluk var. Tüm otellerimizde kar yağışı ve pistlerimizin açılmasıyla birlikte rezervasyonlar artmaya başladı. Şu anda güzel gidiyoruz, biraz geç başlamış olsak da bu heyecanı, bu güzelliği yaşamaya herkesi davet ediyoruz." dedi.

Kayak eğitmeni Yakup Önal da kar yağışıyla otellere yerli ve yabancı misafirlerin geldiğini belirterek, "Yerli yabancı kayakseverlerle kayağın tadını çıkarıyoruz. Herkesi kristal karların diyarı sarıçamların arasında kayak yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Amerika'dan tatil için gelen Funda Aydın ise Sarıkamış'a hayran kaldıklarını belirterek, "Sarıkamış çok güzel. Sarıkamış'ın karı, havası ve insanına bayıldık. Mart ayında gene geleceğiz, bundan sonra her sene geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayakseverlerden Saltuk Buğrahan Budak da kristal karlar diyarında güzel bir tatil yaptıklarını dile getirerek, "Bu sporun en tatlı biçimde yapıldığı yerdeyiz. Bir yandan güneş bizi ısıtırken bir yandan da kristal kar üzerinde kar üzerinde çocuklarımla kayak yapıyoruz. Herkese Sarıkamış'ta kayak yapmayı tavsiye ediyorum, sarıçam ormanları içinde bu keyfi yaşasınlar." dedi.

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