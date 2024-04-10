Dolar
32.27
Euro
34.87
Altın
2,334.28
ETH/USDT
3,486.60
BTC/USDT
68,526.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya'da yılın çeyreğinde 531 bin 607 turist ağırlandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'da ilk 3 aylık verilere göre, geçen yıl 441 bin olan ziyaretçi sayısının bu yılın ilk üç ayında 531 bine yükseldiğini bildirdi.

Behçet Alkan  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Kapadokya'da yılın çeyreğinde 531 bin 607 turist ağırlandı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Nevşehir'de düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Fidan, gazetecilere, turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fidan, peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi mekanları ile tanınan Kapadokya'da turizm hareketliliğinin 12 ay boyunca sürdüğünü, bayram tatili dolayısıyla günde yaklaşık 50 bin kişinin konakladığını söyledi.

Kapadokya'da yıl sonuna kadar 5 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ağırlanacağının beklendiğini dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

"Memnuniyetle görüyoruz ki bayram tatili dolayısıyla tesislerimizde yüzde 100'e yakın doluluk var. İlk üç aylık verilere baktığımızda geçen yıl 441 bin olan ziyaretçi sayımız, bu yılın ilk üç ayında 531 bine çıkmış durumda. Kapadokya sadece doğal güzellikleri ile değil, tarihi, mimarisi, gastronomisi ve yaşam kültürüyle gezilmeyi hak eden bir bölge. Burayı görmemiş olanları bölgemize davet ediyoruz. Bu yılın turizm sektörü açısından güzel bir yıl olacağını görüyoruz. Günde yaklaşık 50 bin kişi misafir edecek kapasitemiz var."

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Göreme Açık Hava Müzesi 154 bin 846, Zelve Ören Yeri 149 bin 25, Kaymaklı Yeraltı Şehri de 90 bin 590 ziyaretçi ile en çok turist ağırlanan merkezler oldu.

Kapadokya'daki turizm merkezlerini geçen yılın aynı döneminde 441 bin 834 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
Tarımda yer altı sularının kullanılmasına kısıtlama getirilmesi önerisi
Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Elazığ merkezli depremin etkisi, Bingöl'de su kanalında kayma ve yarıklara neden olmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kapadokya'da yılın çeyreğinde 531 bin 607 turist ağırlandı

Bayram tatili için Kapadokya'ya gelen yerli turistler karanfille karşılandı

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı
Ramazanda her akşam bir araya gelen köylüler imece usulü hazırladıkları sofrada oruç açtı

Ramazanda her akşam bir araya gelen köylüler imece usulü hazırladıkları sofrada oruç açtı
Ramazan Bayramı tatili Antalya'da turizmi hareketlendirdi

Ramazan Bayramı tatili Antalya'da turizmi hareketlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet