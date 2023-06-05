Kapadokya'da balonlar, Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla sarı-kırmızı bayraklarla havalandı
Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması dolayısıyla sepetlerine astıkları sarı-kırmızı bayraklarla uçuş gerçekleştirdi.
Nevşehir
Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu, yurt genelinde taraftarlarca kutlandı.
Kapadokya'da da turistlere bölgenin manzarasını gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine sarı-kırmızı bayraklar asıldı.
Yerli ve yabancı turistlerle Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.
Tur, yaklaşık bir saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.