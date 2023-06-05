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Yaşam

Kapadokya'da balonlar, Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla sarı-kırmızı bayraklarla havalandı

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması dolayısıyla sepetlerine astıkları sarı-kırmızı bayraklarla uçuş gerçekleştirdi.

Orçin Yıldırım  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Kapadokya'da balonlar, Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla sarı-kırmızı bayraklarla havalandı

Nevşehir

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu, yurt genelinde taraftarlarca kutlandı.

Kapadokya'da da turistlere bölgenin manzarasını gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine sarı-kırmızı bayraklar asıldı.

Yerli ve yabancı turistlerle Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Tur, yaklaşık bir saat sürdü.

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