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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da "112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı"nda konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Buz Pisti'nde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı sürat pateninde 6. tamamlayan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya geliyor.
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Yaşam

Kapadokya'da balonlar '112 Acil Çağrı Merkezi' afişleriyle uçtu

Nevşehir'de "112 Günü" kapsamında sıcak hava balon turuna katılan sağlık çalışanları, bazı balonların sepetlerine de farkındalık oluşturmak amacıyla afiş astı.

Behçet Alkan   | 11.02.2022
Kapadokya'da balonlar '112 Acil Çağrı Merkezi' afişleriyle uçtu Fotoğraf: Behçet Alkan / AA

Nevşehir

Nevşehir'in Göreme beldesinde, turistlere yönelik turda kullanılan bazı sıcak hava balonlarına üzerine "Acil durumda sadece 112" yazılı afişler asıldı.

Sağlık ekipleri de "112 Günü" dolayısıyla balon turuna katılarak, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini kuşbakışı izledi.

112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdür Vekili Cihat Ün, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerini fedakarca sürdüren tüm 112 Acil Servis personelinin günlerini kutladı.

Acil tıp teknisyeni Buse Ergün de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

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