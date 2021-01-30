Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitim öğretime çevrim içi devam eden öğretmen, öğrenci ve aileleri, yarıyıl tatilinde Kapadokya'nın masalsı manzarasında dinlenip, çeşitli tur etkinliklerine katılıyor.

Behçet Alkan   | 30.01.2021
Kapadokya yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor

Nevşehir

Eğitim öğretime verilen üç haftalık arayı fırsat bilen yerli turistler, sürecin doğurduğu yorgunluk ve stresten arınmaya çalışıyor.

Yarıyıl tatilinde tercih ettikleri Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde düzenlenen etkinliklere katılan konuklar, salgın kuralları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen koşullarına uygun gerçekleştirilen turlarda keyifli vakit geçiriyor.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle konuklarına farklı manzara sunan Kapadokya'da aileler, sıcak hava balonları, arazi araçları, ATV motor ve atlarla düzenlenen etkinliklerle bölgeyi keşfediyor.

Antalya'dan çocukları ve eşiyle geldiği bölgede ATV motorla gezinti yapan öğretmen Erdal Coşkun, AA muhabirine, Kapadokya'nın mistik ve sakin atmosferinde dinlenebilmek için yarıyıl tatilinde bölgeyi tercih ettiklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinde en rahat tatil imkanı bulunabilecek yerlerden birinin de Kapadokya olduğunu ifade eden Coşkun, "Tatil fırsatını değerlendirip buraya geldik. Çeşitli gezilerden sonra çocuğumla safari tura çıktık. İnşallah bu salgın sürecini atlatıp maskelerden de kurtulursak çok daha iyi olacak. Fırsatı olan herkesin Kapadokya'ya gelmesini tavsiye ediyorum. Buradaki çağlar öncesine ait yapıları gönül rahatlığıyla gezebilirler." dedi.

Mersin'den ailesi ile bölgeye gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Çınar Çopur da Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna hayranlık duyduğunu, mutlu bir tatil geçirdiğini kaydederek, "Babamların bana Kapadokya sözü vardı. Çok heyecanlı ve mutluyum. Sürekli evde olmaktan dolayı çok sıkılmıştım, tatil çok iyi geldi." diye konuştu.

Adana'dan gelip eşi ve iki çocuğu ile peribacaları arasında gezinti yapan ilkokul öğretmeni Zeynep Kaya ise yürüyüşe çıkarak temiz hava almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eski günlere dönülmesini özlemle beklediklerini dile getiren Kaya, "Bu süreçte derslere evden girdik ve çok yorulduk. Bizimle birlikte öğrenciler ve çocuklarımız da yoruldu. Tatili değerlendirip Kapadokya'ya geldik. Bu süreçte ruh sağlığımızı da korumaya gayret ediyoruz. Biraz sonra da ATV motorlarla tura katılacağız, çocuklarla birlikte heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi ziyaret edenlere konaklama ve tur hizmeti sunan Yaşar Can Demirezen, kış mevsimi dolayıyla sakinlik yaşanan sektörde, yarıyıl tatili sayesinde kısmi de olsa hareketlilik başladığını belirtti.

Kapadokya'nın zenginliğinin turistik merkezlerle kısıtlı olmadığını aynı zamanda alternatif aktivitelerin de konukların hoşuna gittiğini anlatan Demirezen, şöyle konuştu:

"Yarıyıl tatilinde Kapadokya'yı tercih eden aileleri ağırlıyoruz. Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da çeşitli turlar aileleri ve çocukları mutlu ediyor. Vadilerdeki etkinlikler zaten sosyal mesafeye uygun olarak yapılabiliyor. Otellerimizde de hijyenik bir ortamda konaklama imkanı var. Otele genel konuklarımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığının tavsiye ettiği önlemler kapsamında hizmet veriliyor. HES koduyla tesislere giren vatandaşlarımızın sağlıklı bir tatil yapabilmeleri için çaba harcıyoruz. Misafirler, sıcak hava balonuyla bir saat boyunca uçup gün doğumunu gökyüzünde izleyebiliyor. Bölgedeki tarihi yapıları, kale, şapelleri gezebiliyorlar. Peribacaları arasında yürüyüş turlarının yası sıra arazi araçlarıyla gezme imkanı elde edebiliyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yaşımdan dolayı hastalığın bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum'
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 91 kişi öldü, Gazze'de vakalar arttı
Danimarka nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 Kovid-19 vakası kaydedildi
New York'taki restoranların iç mekanlarında 14 Şubat'tan itibaren yüzde 25 kapasiteyle hizmet verilebilecek

Benzer haberler

Kapadokya yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor

Kapadokya yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor

Kapadokya’da 'kar beyaz' güzellik

Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi yenilenen yüzüyle kayakseverleri ağırlıyor

Eski CHP Milletvekili İnce, kuracağı partinin tüzük, logo ve programını yakında açıklayacaklarını belirtti

Eski CHP Milletvekili İnce, kuracağı partinin tüzük, logo ve programını yakında açıklayacaklarını belirtti
Kapadokya'da sit alanındaki 25 yapı daha yıkıldı

Kapadokya'da sit alanındaki 25 yapı daha yıkıldı
Kolombiyalı ve Meksikalı turizmciler Kapadokya'yı gezdi

Kolombiyalı ve Meksikalı turizmciler Kapadokya'yı gezdi