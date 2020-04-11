Kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu karantina günlerinde her akşam konser veriyor
Türkiye'nin önde gelen kanun sanatçılarından Aydoğdu, yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından sonra topluma moral vermek için Instagram ve Facebook hesabından her akşam müzik dinletisi sunuyor.
Ankara
Türkiye'nin önde gelen kanun sanatçılarından Tahir Aydoğdu, yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından sonra sanatseverlere moral için Instagram ve Facebook hesabından her akşam konser veriyor.
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TRT Ankara Radyosu emekli kanun sanatçısı ve koro şefi olan, halen ODTÜ Mezunları koro şefliğini sürdüren, yurt içinde ve dışında çok sayıda albüm çalışmaları bulunan Aydoğdu, karantina günlerinde konserlerini evden veriyor.
Koronavirüsün Türkiye'de yayılım göstermesinden sonra sosyal medya hesaplarından "Tellerden Dökülen Nağmeler" ismiyle kanun dinletisi sunan Aydoğdu, takipçileri ve müzikseverlere her gün bir makamdan eserler icra ediyor.
Aydoğdu, sosyal medya konserlerine ilişkin AA muhabirine Skype üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta babası, duayen kanun sanatçısı Gültekin Aydoğdu'yu ziyaret ettikten sonra kendisini karantinaya aldığını söyledi.
Sanatçı dostu Cihat Aşkın'ın sosyal medya konserini gördükten sonra insanlara moral vermek amacıyla konser vermeyi düşündüğünü anlatan Aydoğdu, "Bizim musikimiz Osmanlı döneminde tedavi için kullanılan bir musiki. Ortaçağ'da Avrupalılar hastalarını ateşe atarken biz musiki ve çiçek kokularıyla hastalarımızı tedavi etmişiz. Aklıma bunlar gelince 'Halkımıza müzikle moral verebilir miyim?' dedim. Şu anda 23 makamdan örnekler verdim. Önümüzdeki programlarda gittiğim ülkelerden minik bir dünya turu yapmayı düşünüyorum. Birçok ülkede arkadaşlarım, dostlarım var. Onlara da destek vermeyi istiyorum." diye konuştu.
Her gün farklı makamdan eserler tellerden dökülüyor
Her yayınında "Hayat eve sığar, evde hayat var" mesajını ileten sanatçı, müzikseverlerin konserlere ilgi gösterdiğini, destek verenlerin çiçekler gönderdiklerini söyledi.
TRT'de "Tellerden Dökülen Nağmeler" ismiyle 15 yıl program yaptığını anımsatan sanatçı, aynı isimle sosyal medyada yaptığı programda her gün farklı makamdan eserler icra ettiğini ve çaldığı eserlerin bestecilerine yönelik bilgiler aktardığı için bilgilendirici bir dinleti sunduğunu dile getirdi.
Karantina süresince sosyal medyada çok sayıda kişinin farklı sanat dallarından örnekler icra ettiğini kaydeden Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Salgınla birlikte herkes eve kapandı ve sanatçılar evlerinden seslenmeye başladı. Bu, sanatın ve müziğin gücü. Bu salgını defedince de her gün, her akşam olmasa bile haftanın birkaç akşamı konserlerimi sürdürmeyi istiyorum. Bosna Savaşı'nda Müslümanlar sığınaklarda yaşarken sanatçılar da sığınaklarda konserler veriyordu. Halkın moralini yüksek tutmak, sanatla, müzikle beslemek çok önemli. Ben de elimden geldiğince değişik makamlarda eserler seslendiriyorum."
"Önemli olan salgından, bu sıkıntıdan ders alabilmek"
Sosyal medya konserlerine yoğun şekilde hazırlanan Aydoğdu, karantina süresince konsere hazırlanmanın kendisine de moral olduğunu söyledi.
Kanun üstadı, evde kaldığı süre içinde neler yaptığını şu sözlerle anlattı:
"Notalarımı düzenliyorum, projelerimi tekrar değerlendiriyorum. Her şeyden önemlisi, ülkece sağlıklı olmamızı istiyorum. Bu salgın bize bir şeyler de öğretiyor. Çevreye verdiğimiz zararın ne kadar büyük olduğunu anlamalıyız. Salgından alacağımız ders, çevreye, hayvanlara ve öncelikle birbirimize karşı daha hakkaniyetli ve insanca davranmamız gerektiğini anlamak olmalı.
Ben aslında fizikçiyim, okuduğum mesleği icra etmiyorum ama hocalarımla konuşuyorum. Astroloji ile ilgileniyorum. Önemli olan salgından, bu sıkıntıdan ders alabilmek. 'Her şerden hayır çıkar' diye düşünüyorum. Umuyorum bu salgının üstesinden geleceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.