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Yaşam

Kalinda Antik Kenti doğa yürüyüşçülerini ağırlıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, kazı çalışmaları yürütülen Kalinda Antik Kenti, yerli ve yabancı doğa gezginlerinin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Ömer Kundakçı  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Kalinda Antik Kenti doğa yürüyüşçülerini ağırlıyor Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

Şerefler Mahallesi Kuspınar Tepesi'nde bulunan ve tarihi, MÖ 5. yüzyıla dayanan antik kentte, bir kale ve eteklerinde pek çok bina temeli bulunuyor.

Tarihi alanda, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Fatih Onur ile Antalya Bilim Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa Koçak'ın bilimsel danışmanlığı ve gözetimindeki 15 kişilik ekip, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesinin destekleriyle kazı çalışmaları yürütüyor.

Fethiye Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca finanse ediliyor.

Antik kent, bölgede doğa yürüyüşüne çıkan gruplar tarafından ziyaret ediliyor.

Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri Grubu Başkanı Yılmaz Akkuş, AA muhabirine, Dalaman ve çevresindeki antik kentlerin, yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarılmasına sevindiklerini söyledi.

Grup olarak her hafta yakın bölgedeki güzellikleri, antik kentleri, kıyı şeridini görmek için gezi düzenlediklerini ifade eden Akkuş, "Bu hafta da yakınımızdaki Kalinda Antik Kenti'ni görelim, tanıtımına da yardımcı oluruz, diye düşündük. Bu amaçla gezi yolumuzu buradan geçirdik. Kalinda hakikaten çok güzel." dedi.

Akkuş, bölgenin tarihi anlamda büyük zenginliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Bedri Rahmi Koyu'na bakan kayalarda Kalinda'nın antik mezarlarının bulunduğunu anlatan Akkuş, "Kırcagedre mevkisinde milyon yıllarda oluşmuş sarkıt ve dikitleri olan çok harika bir mağara var. Kapudağın'da Lidayi Antik Kenti'miz bulunuyor, iki anıt mezarı var. En az diğer antik kentler kadar güzeller. Onların da turizme kazandırılması çok iyi olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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