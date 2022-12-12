Dolar
18.64
Euro
19.71
Altın
1,794.41
ETH/USDT
1,254.60
BTC/USDT
16,981.00
BIST 100
5,206.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla "sazlı sözlü" buluşuyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yangında zarar gören veya çorak arazilerin yeşillendirilmesi için emek harcayan mevsimlik orman işçileri, molalarda da saz eşliğinde türkülerle yorgunluk atıyor.

Tunahan Akgün   | 12.12.2022
Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla "sazlı sözlü" buluşuyor Fotoğraf: Tunahan Akgün - AA

Kahramanmaraş

Sabahın erken saatlerinde evlerinden ayrılan işçiler, odun ateşinde demlenen çay ile kahvaltılarını yaptıktan sonra Orman İşletme Müdürlüğüne ait ağaçlandırma sahalarının yolunu tutuyor.

Bulutoğlu Kavkurt mevkisindeki 105 hektarlık ağaçlandırma sahasında kuru dal ve dikenli otları temizleyerek işlerine başlayan işçiler, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince belirlenen alanlara bırakılan fidanları toprakla buluşturuyor.

Binlerce kızılçam ve fıstık çamı fidanını toprakla buluşturan 60 mevsimlik orman işçisi, öğle saatlerinde saz eşliğinde türküler seslendiriyor.

Orman işçilerinden Ahmet Aydoğan, AA muhabirine, ormanların kırsal bölgelerde yaşayan köylülerin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Sabahın ilk ışıklarında mesailerine başladıklarını belirten Aydoğan, havaların soğumasıyla işlerini zorluklarla sürdürdüklerini ifade etti.

Zaman zaman çalışırken saz çaldığını aktaran Aydoğan, "Yağmur yağdığı zaman ortalık çamur oluyor. Hava bazen çok soğuk oluyor. Arkadaşlarla beraber burada çalışıyoruz. Sazlı sözlü çalışmak normaline göre daha eğlenceli ve neşeli. İçimiz ısınıyor, kaliteli zaman geçiyor. Aralarda iki üç ağabeyim var, onlar da eşlik ediyor." dedi.

"Amacımız geleceğe bir katkı sağlamak"

Ormanlık alanda çalışmanın zorluğuna işaret eden İbrahim Aydoğan da bir fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunun tarifsiz olduğunu kaydetti.

Zaman zaman amcasının oğlunun çaldığı saza eşlik ettiğini anlatan Aydoğan, "Memleketimizi yeşillendirmek ve ağaçlandırmak için çalışıyoruz amacımız geleceğe bir katkı sağlamak. Arkadaşlarım bazen yemeklerden sonra 'Bir türkü söyle, içimizi neşelendir' diyorlar. Arkadaşlarıma moral veriyorum. Yağmurda çamurda buraya geliyoruz. Ben de türkü söyleyerek arkadaşlarımın içini ısıtıyorum. Yolumuza böyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diktiğim fidanların boy verdiğini görmek sevindiriyor"

İşçilerden 4 çocuk annesi Cennet Aydın da zorlu hava koşullarında fidan diktiklerini söyledi. 

Toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini belirten Aydın, "Burada bazen kar bazen de yağmur yağıyor. Fidan dikmek için en az 100 metre yokuş yukarı çıkıyoruz. Çocuklarım 'Sen gitme, biz sana bakarız' diyor ama ben de boş durmak istemiyorum. Toprakla uğraştığımda sinir, stres kalmıyor. 7 yıldır fidan dikiyorum, diktiğim fidanların boy verdiğini görünce çok seviniyorum." diye konuştu.

İşçilerden İbrahim Saz da fidan dikerek geleceğe bir şeyler bırakmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Polonya'ya yeni rota
Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Faruk: Göç sorunu çok paydaşlı işbirliğiyle çözülebilir
Paris'te 2 yıl sonra hava sıcaklığı gün içinde ilk defa sıfırın üstüne çıkmadı
Lodosun etkisi geçen Marmara'da deniz ulaşımı normale döndü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla "sazlı sözlü" buluşuyor

Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla "sazlı sözlü" buluşuyor

Orman meyvelerinin çekirdekleri yaban hayatı için fidana dönüşüyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Sadece katılım finansa ilişkin müstakil bir kanunumuz olacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Sadece katılım finansa ilişkin müstakil bir kanunumuz olacak
AB ülkeleri ormanları tahrip eden ürünleri yasaklıyor

AB ülkeleri ormanları tahrip eden ürünleri yasaklıyor
Doğu'nun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

Doğu'nun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet