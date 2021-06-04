Euro
10.57
Dolar
8.73
BIST 100
1,429.56
Altın
1,871.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kafkas kültürünün otantik müzikleri ve oyunları 'İhtiyar Delikanlılar' grubuyla yaşatılıyor

Düzce'de yaşları 60 ila 75 arasında değişen Kafkas kökenli "İhtiyar Delikanlılar" grubu, yörelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele ediyor.

Ömer Ürer   | 04.06.2021
Kafkas kültürünün otantik müzikleri ve oyunları 'İhtiyar Delikanlılar' grubuyla yaşatılıyor Fotoğraf: Ömer Ürer /AA

Düzce

Sürgün dolayısıyla 1864'ten itibaren Osmanlı topraklarına göç eden Çerkezlerden yaklaşık 30 bini Düzce'ye yerleşti.

Burada farklı kültür topluluklarıyla kaynaşmalarına rağmen örf, adet, kültür ve geleneklerini sürdüren Kafkas kökenlilerden bazıları, bölgelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları yaşatmak için "İhtiyar Delikanlılar" grubunu kurdu.

Yaşları 60 ila 75 arasında değişen, Abhaz ve Çerkezlerden oluşan 15 kişilik grup, ellerine aldıkları tahta parçaları ve armonika ile ritim tutarak şarkılar söylüyor, "varada" oynuyor. Varada, tahta parçaları ve armonika ile ritim tutularak oynanan mahalle oyunu olarak biliniyor.

Kültürlerini yaşatmaya devam eden grup, yaptıkları başvuru üzerine müziğin, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları" listesine alınmasını sağladı. 

Böylelikle çalınan müzikler ve oyunlar, gelecek nesillere aktarılabilecek.

"UNESCO'nun tescilli mirası olmak istiyoruz"

Ekibin kurucusu Aykut Kap, AA muhabirine, Düzce'de bulunan Çerkezler, Adigeler, Abhazlar ve Çeçenlerin ortak oynadığı otantik mahalle oyununu kendi yörelerine ait müzik aletleriyle oynadıklarını anlattı. 

Oynadıkları oyun ve yaptıkları müziğin göç bölgelerinde günden güne unutulduğunu aktaran Kap, kendilerinin de bunu yaşatmak için grup kurup 15 yıldır yöre yöre gezdiklerini söyledi. 

Uzun bir uğraşı ve gayretle kültürlerini yaşatmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kap şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları' olarak kayıt altına alındı. Bir hedefimiz daha var; o da UNESCO'nun tescilli mirası olmak. Yanımıza genç kardeşlerimizi de almaya çalışıyoruz. Bu kültür inşallah yaşayacak. Ana enstrümanımız tahta ve sopadır. Daha sonra mızıka eklenmiştir. Lokal yaparak 'varada' yapıyoruz. Bunu yapıyoruz ki oyunculara karşı hem atmosferi heyecanlandırıyor hem de ortamı güzelleştiriyor. Üç enstrümanımızın da sesi birbirini bastırmaz. Yaptığımız vokal de bununla beraber dördüncü enstrümanımız oldu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede

Benzer haberler

Kafkas kültürünün otantik müzikleri ve oyunları 'İhtiyar Delikanlılar' grubuyla yaşatılıyor

Kafkas kültürünün otantik müzikleri ve oyunları 'İhtiyar Delikanlılar' grubuyla yaşatılıyor

Aspendos Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı listesine alınması için çalışma yürütülüyor

Yaz aylarında İstanbul, Efes, Aspendos ile Bodrum opera ve bale festivalleri sanatseverleri kucaklayacak

'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak
Usta edebiyatçı Orhan Kemal, vefatının 51. yılında anılıyor

Usta edebiyatçı Orhan Kemal, vefatının 51. yılında anılıyor
Çıraklığından beri biriktirdiği eski radyoları müzeyi andıran evinin odasında sergiliyor

Çıraklığından beri biriktirdiği eski radyoları müzeyi andıran evinin odasında sergiliyor