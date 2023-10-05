Dolar
27.56
Euro
29.12
Altın
1,817.54
ETH/USDT
1,614.70
BTC/USDT
27,434.00
BIST 100
8,487.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
logo
Yaşam

Kadın voleybolcularla antrenmana çıkan down sendromlu Sıla'nın hayali gerçeğe dönüştü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Sıla Velioğlu'nun voleybol takımıyla antrenmana çıkma hayali belediyenin organizasyonuyla gerçeğe dönüştü.

Uğur Arslan  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Kadın voleybolcularla antrenmana çıkan down sendromlu Sıla'nın hayali gerçeğe dönüştü Fotoğraf: Uğur Arslan/AA

Tekirdağ

Spora ilgi duyan Sıla'nın ailesi kızlarının hayalini Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile paylaştı.

Çetin'in talimatıyla doğum gününe denk getirilen organizasyonda Sıla, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Kapaklı Site Spor antrenmanına davet edildi.

Kadın sporcuların antrenmanına katılan Sıla için daha sonra doğum günü pastası kesildi.

Belediye Başkanı Çetin, duygu dolu bir organizasyonun olduğunu söyleyerek Sıla’nın yeni yaşını kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki mühimmat depoları ve saldırı birimlerini vurdu
Ankara'da yarın 21.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak
Erzurum'da bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in cenazesi Hatay'da defnedildi

Benzer haberler

Kadın voleybolcularla antrenmana çıkan down sendromlu Sıla'nın hayali gerçeğe dönüştü

Kadın voleybolcularla antrenmana çıkan down sendromlu Sıla'nın hayali gerçeğe dönüştü

Tekirdağ'da ağlara takılan lüfer tezgahlarda yerini aldı

Trakya'dan 9 ayda 1,5 milyar doları aşan ihracata imza atıldı

Tekirdağ'da kadınlar meme kanserine "mutlu anne" resmi çizerek dikkati çekti

Tekirdağ'da kadınlar meme kanserine "mutlu anne" resmi çizerek dikkati çekti
Tekirdağ'da, "Hera'nın Şehri"nde kazı çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da, "Hera'nın Şehri"nde kazı çalışmaları devam ediyor
Hamsi bolluğunu duyan balıkçı av için Tekirdağ'a geliyor

Hamsi bolluğunu duyan balıkçı av için Tekirdağ'a geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet