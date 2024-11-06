Kadın hekimler, kurdukları müzik topluluğuyla stres atmak için ritim tutuyor
Kadın hekimler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer koordinesinde kurdukları müzik grubuyla mesleki yorgunluklarını ve streslerini atıyor.
Ankara
CSO vurmalı çalgılar sanatçısı Dinçer Özer'den ders almaya başlayan bir grup kadın hekim, müzik çalışmalarını ilerleterek Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Ankara Grubu Ritim Topluluğunu oluşturdu.
Grubun kurucusu Dr. Alev Şaylan, 30 kişiden oluşan topluluğun, 2 yıldır sanatçı Özer ile çalıştığını söyledi.
KAHEV'in 2017'de sadece kadın doktorlar ve diş hekimleriyle kurulduğunu, 5 binden fazla üyesinin olduğunu anlatan Şaylan, bu çatı bünyesinde oluşturdukları ritim grubunu da başta kendilerini terapi etmek için kurduklarını dile getirdi.
Ritimsever kadın hekimlerin çalışmalara katılmasıyla ekibi büyüttüklerini ifade eden Şaylan, şöyle konuştu:
"Ritim çok değerli, ritmin insana verdiği his çok farklı. Stres atıyoruz ritim çalarken ve stüdyo kapısından içeri girdiğimizde günlük sıkıntıları unutuyoruz. Bir enstrümanı çalabiliyor olmak güzel bir his. Ortak bir eseri ortaya koyabiliyoruz. Grup olarak çıktığımız gösterilerde de eğitimimizin karşılığını görüyoruz. Halen eğitim almaya da devam ediyoruz. Deşarj olmak bizim mesleğimiz için çok değerli. Bu bir kız kardeş oluşumu. Birbirimize iyi geliyoruz, ritim de bize iyi geliyor."
"Stresimi ritim çaldığım zaman unutuyorum"
Grubun üyesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Akkaya da daha önce müzikle uğraşmadığını anlatarak, "Müzik eğitimi almaktan, kompozisyona uyum sağlamaktan mutluyum. Güzel çalıyorum artık. Bu bir ekip işi, birlikte bir kompozisyon çıkarıyoruz. Yaptığımız konserler ve dinletilerde de güzel dönüşler alıyoruz. Bizim mesleğimiz stresli, zaman zaman öfkemi, stresimi ritim çaldığım zaman unutuyorum." dedi.
İlk zamanlarda ritim enstrümanı çalmaya yönelik kaygıları olduğunu ancak çevresinden olumlu dönüşler aldığını belirten Akkaya, eşinin ve kızlarının da bu konuda kendisini desteklediğini söyledi.
"Hayatın kendisi bir ritim"
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Cirit, daha önce herhangi müzik eğitimi almadığını, sadece dinleyici olduğunu dile getirerek, "Hayatın kendisi bir ritim. Göğüs hastalıkları uzmanı olduğumdan nefesten örnek vereyim, nefesin de bir ritmi var. Nefesle gündüzler, geceler farklılaşıyor. Bedenimizin de bir ritmi var. Vurmalı çalgılar bizim için iyi bir stres atma yöntemi. Eğitimimiz ve konserlerimizle hem bir arada oluyoruz hem müzik yapıyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Vurmalı çalgıların farklı tını ve vuruşları olduğunu, ritim enstrümanlarının kendi içinde bir kompozisyonu bulunduğunu anlatan Cirit, çocukluktan beri istediği bir hobiyi yaptığını belirtti.
"Doktorlarla çalışmak verimli"
Sanatçı Dinçer Özer ise farklı meslek gruplarıyla çalıştığını söyledi.
Kadın hekimlerden oluşan grup üyelerinin, mesleklerinde donanımlı ve bilinçli olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:
"Hekimlerimiz yoğun çalışıyor ve her biri hastanelerde gün içinde yorularak ritim dersine geliyor. Yine sanatçı olarak öğreticilik kariyerimde doktorlarla çalmak benim için de keyifli bir tecrübe. 30 kişiyi iki gruba ayırdık verim alabilmek için. Doktorlarla çalışmak verimli çünkü öğrettiklerinizin karşılığını hızlı geri alabiliyorsunuz öğretici olarak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.