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Yaşam

Kadın akrobasi pilotu Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde geleneksel "Cumhuriyet Fotoğrafı" çekiminin ardından gösteri uçuşu yaptı.

Yavuz Emrah Sever  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Kadın akrobasi pilotu Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever - AA

Eskişehir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl yapılan "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde çok sayıda kişi toplandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kurayla belirlenen 100 kişiye ücretsiz uçuş hakkı verildi. Bu kişiler uçağa binerek gökyüzüyle buluşma imkanına sahip oldu.

Katılımcılar pistte bando eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Zafer Yürüyüşü yaptı.

Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, Şener'in "Yeni Menekşe" adlı uçağının yanında rakamla "100" sayısı oluşturacak şekilde dizildi. Yıldız noktasını ise bu akrobasi uçağı oluşturdu.

Dronla da görüntülenen çekimin ardından katılımcılar, Semin Öztürk Şener'in gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

Şener gösterisinin ardından gazetecilere, merkezde Cumhuriyet Bayramı'nı her sene çok büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında böyle bir etkinlikte yer aldığı için çok büyük bir gurur duyduğunu kaydeden Şener, "7'den 70'e herkes tek yürek, tek bilek. Gerçekten herkesin yüzünde Atatürk sevgisi, vatan aşkı okunuyor. Atatürk'ün sözleri uçağımda yer alıyor. Bu sözler bana her zaman büyük enerji ve motivasyon veriyor." diye konuştu.

Gösteri uçuşunun ardından Şener, merkezde vatandaşlara imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çekti.

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